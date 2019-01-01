حكايات نهائي الدوري الأوروبي (2) | 2005 .. يوم سرق الروس الحلم البرتغالي

نتحدث عن نهائي كأس الاتحاد الأوروبي موسم 2004-2005

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يخوض تشيلسي وآرسنال نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي على ملعب باكو الأولمبي في أذربيجان يوم الـ29 من مايو القادم، وبتلك المناسبة نستعرض معًا حكايات نهائي البطولة خلال المواسم السابقة.

موعدنا اليوم مع نهائي البطولة بالمسمى القديم "كأس الاتحاد الأوروبي" لموسم 2004-2005، والذي أقيم على ملعب خوسيه ألفالدي في لشبونة، وهو الملعب الخاص بأحد طرفي المباراة النهائية .. سبوتينج لشبونة.

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وجمع النهائي فريقي سبورتينج لشبونة من البرتغال مع سيسكا موسكو من روسيا، وأقيم في 18 مايو 2005، وكان الموسم الـ34 في تاريخ البطولة التي تُسمى اليوم الدوري الأوروبي.

وتأهل الفريق الروسي للمباراة النهائية بعد حلوله ثالثًا في مجموعته في دور المجموعات، والتي ضمت تشيلسي وباريس سان جيرمان وبورتو، قبل أن يتخطى بنفيكا وبارتيزان وأوسير في المراحل الإقصائية الثلاثة الأولى، وأخيرًا يهزم بارما بنتيجة إجمالية 3-0 في نصف النهائي.

أما الفريق البرتغالي، فقد حل ثالثًا كذلك في مجموعته التي ضمت نيوكاسل وسوشو وبانيونيوس ودينامو تبيليسي، ومن ثم أخرج فاينورد ومدلسبره في دوري الـ32 والـ16، وبعدها عاد والتقى نيوكاسل وتفوق عليه 4-2 إجماليًا، وفي نصف النهائي لعب مواجهة مثيرة مع إيه زد الهولندي وهزمه ذهابًا 2-1 وخسر إيابًا 3-2 ليتأهل بأفضلية الأهداف في ملعب المنافس.

وصل الفريقان المباراة النهائية وكان الحلم البرتغالي متمثلًا في إحراز سبورتينج لشبونة للبطولة على ملعبه ووسط جماهيره، لكن الفريق الروسي سرق ذلك الحلم وحوله إلى كابوس بانتصاره 3-1 وتتويجه باللقب.

المثير أن الشوط الأول انتهى بتقدم سبورتينج لشبونة بهدف روجيرو الذي أحرزه عند الدقيقة 29، لكن الشوط الثاني شهد انتفاضة وعودة رائعة من جانب سيسكا موسكو بواسطة أليكسي بيريزوتسكي ويوري زيركوف بإحرازهما هدف التعادل ومن ثم التقدم عند الدقيقتين 56 و65.