بالرغم من أنباء اهتمام ميلان .. شرط ليفربول للاستغناء عن نجمه في يناير

شرط ليفربول لانضمام لاعبه إلى ميلان...

كشفت تقارير صحفية حقيقة اهتمام ميلان، بالتعاقد مع داروين نونيز، لاعب ليفربول، خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد قلة مشاركات المهاجم الأوروجوياني، مع الريدز.

وكانت بعض الأنباء الصحفية قد أشارت في الأيام الماضية عن رغبة ميلان، في تقديم عرضًا بقيمة 41.5 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع نونيز، على أن ينضم له بداية من يناير الحالي، على سبيل الإعارة مع بند شراء إلزامي في الصيف القادم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، فإن ميلان، لم يفكر في التعاقد مع نونيز، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، كما أن ليفربول، لن يفرط في مهاجمه، إلا في وجود بديل.

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وأشار التقرير إلى أن ليفربول، لن يسمح برحيل اللاعب صاحب الـ 25 عامًا، خاصة في ظل منافسة الفريق على العديد من البطولات هذا الموسم، وسيعاني من ضغط المباريات خلال فترة الحسم.

ولا يشارك نونيز، مع ليفربول بشكل أساسي، إذ يعتمد المدرب أرني سلوت، على الثنائي دييجو جوتا، ولويس دياز، في المركز المهاجم بدلًا من الأوروجوياني.

جدير بالذكر أن داروين نونيز، سجل هذا الموسم أربعة أهداف خلال 23 مباراة خاضها مع الريدز، بكافة المسابقات.