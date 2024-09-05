حقيقة مثيرة تجبرك على احترام عادة جوارديولا في لحظات الضغط والانكسار!

ما هي؟

كما يشتهر نجوم كرة القدم باحتفالاتهم الخاصة عند تسجيل الأهداف، هناك أيضًا عادات يشتهر بها المدربون، فمنهم من يمضغ علكة طوال المباراة وآخر يرتدي ثوبًا يتفاءل به في جميع المواجهات، وثالث لا يستطيع التخلي عن التدخين.

وعند الحديث عن المدربين، لا يمكن على الإطلاق إغفال العبقري الإسباني بيب جوارديولا، الذي يمكن اعتباره أحد مؤسسي علم التدريب الحديث، ومبتكر مدرسة خاصة في التدريب يسعى الكل الآن للتعلم منها والسير على نهجها.

وفي حالة جوارديولا، فحتى عاداته تكون مبتكرة وإيجابية، وبالطبع أشهر عاداته هي شرب الكثير من المياه خلال المباريات، الأمر الذي ارتبط بلحظات تسجيل الأهداف ضده، حيث يحصل على رشفة مياه من أجل الهدوء والتركيز.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتحولت زجاجة مياه جوارديولا صاحب التاريخ المشرف في كل نادٍ يتولى قيادته، برشلونة أو بايرن ميونخ أو مانشستر سيتي، إلى أيقونة اعتادت الجماهير الحديث عنها بعد كل مباراة ووصل الأمر إلى استخدامها في الكوميكس والسخرية.

حتى أن كاميرات المصورين اعتادت أن تلتقط هذا المشهد أكثر من مرة خلال المباريات التي يكون فيها فريق جوارديولا طرفًا، ومؤخرًا كلما تأخر مانشستر سيتي في النتيجة، زاد معدل شرب المدرب الإسباني للمياه.

لكن، هل سألت نفسك يومًا لماذا يلجأ جوارديولا إلى المياه كلما تأخر في النتيجة، أو أصبحت المباراة في ذروة الضغط؟

في الحقيقة، شخص مثل جوارديولا لا يترك أي شيء للصدفة ويؤمن بدور العلم في تحقيق النجاحات، يعلم أنه مثله مثل أي انسان جسمه يحتاج إلى شرب كميات كبيرة من المياه يوميًا للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية.

ويحتاج الرياضيون تحديدًا إلى كميات أكبر من المياه، خصوصًا خلال المباريات والتدريبات الشاقة، من أجل تعويض السوائل التي يفقدها الجسم على شكل عرق، وكذلك من أجل الحفاظ على مستوى الأكسجين في الدم.

ويدرك بيب جيدًا أن شرب المياه في أوقات الضغط، يمنح الجسد قدرًا كبيرًا من الهدوء وينعش عقله للتفكير السريع من أجل الخروج من هذا الضغط ومواصلة التركيز بأعلى جودة ممكنة طوال المباراة.

فوفقًا لأحدث الأبحاث الطبية، يحمي المياه الدماغ والحبل الشوكي والخلايا الحساسة الأخرى من الجفاف، ما يساعد في زيادة التركيز، فقد وُجد أن قلة المياه تؤثر سلبًا على التركيز والانتباه والذاكرة.

كذلك تساهم المياه في تصنيع الهرمونات والنواقل العصبية، وتعمل على تحسين المزاج وتقلل من التوتر.

وبعيدًا عن الرياضيين، فإن الإنسان العادي يحتاج بدوره لشرب المياه، كونها المكون الكيميائي الرئيس للجسم، وتشكل ما بين 50% إلى 70% من وزن الجسم، كما أنها ضرورية للبقاء على قيد الحياة، فكل خلية ونسيج وعضو في الجسم يحتاج إلى الماء كي يؤدي وظائفه على نحو صحيح.

وأشارت الأبحاث إلى أن كمية الماء التي يحتاج إليها الشخص العادي السليم صحيًا، الذي يعيش في مناخ معتدل، يوميًا 3.7 لتر للرجال، و2.7 لتر للنساء.

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