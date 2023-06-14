حقيقة تسريب جدول الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024!

أحد الحسابات قام بتسريب جدول الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024، لكن ما هي حقيقة الأمر؟

تترقب جماهير كرة القدم على مستوى العالم قرعة الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، والتي من المقرر إقامتها صباح الخميس.

لا شك في أن جدول المباريات يؤدي إلى نوع من نظريات المؤامرة دائمًا وأبدًا، لدرجة أنه تم الحديث عن تسريب جدول مباريات الجولة الأولى من الموسم الجديد في "البريمييرليج" قبل 24 ساعة من إجراء القرعة.

أحد الحسابات على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي ادعى أن جدول الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2023-2024 قد تم الكشف عنه مبكرًا ببساطة من قبل شخص ما كان ينتظر الآخرون لالتقاط الصورة.

لكن مباراة واحدة في الجدول المسرب كشفت أن الأمر مجرد كذبة، ألا وهي مباراة لوتون تاون على أرضه أمام ليفربول.

ملعب "كينيلورث رود" معقل لوتون تاون تصدر مؤخرًا عناوين الأخبار في إنجلترا، حيث كان على النادي القيام بالكثير من العمل عليه في فترة زمنية قصيرة ليتماشى مع قواعد الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية، ناقشت رابطة الدوري مع النادي إمكانية السماح لهم بخوض ما يصل إلى ثلاث أو أربع مباريات خارج ملعبه في بداية الموسم.

هذا يعني أنه من غير المحتمل أن يلعب لوتون تاون على ملعبه أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية، وذلك بعدما طلب فريق المدرب يورجن كلوب أيضًا أن يبدأ الموسم خارج أرضه بسبب التحسينات الخاصة التي يقوم بها "الريدز" على ملعب "أنفيلد".

ومن المؤكد أن الأخبار التي تشير إلى أن الجدول المسرب مزيف على الأرجح ستكون مصدر ارتياح لمشجعي مانشستر يونايتد، الذين سيظلون بلا شك يتعاملون مع كابوس الخسارة أمام برايتون على أرضهم في الجولة الافتتاحية الموسم الماضي.

كما قد يسعد مشجعو نيوكاسل يونايتد وتوتنهام بتجنب بعضهم البعض في الجولة الأولى من الموسم الجديد.