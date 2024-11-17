رومانو ينفي تدرب بوجبا مع مانشستر يونايتد ويكشف البديل!

حقيقة عودة بوجبا إلى مانشستر يونايتد...

كشف الصحفي الإيطالي " فابريزيو رومانو"، حقيقة تدرب بول بوجبا، مع مانشستر يونايتد، وإمكانية عودته مرة أخرى إلى صفوف الشياطين الحمر، بعد نهاية رحلته مع يوفنتوس.

وكان يوفنتوس، قد أعلن قبل أيام عن فسخ تعاقده مع النجم الفرنسي، بالتراضي، ليصبح بول بوجبًا، لاعبًا حرًا ويحق له التوقيع لأي فريق، وممارسة كرة القدم من جديد، بعد نهاية عقوبته في شهر مارس المقبل.

وانتشرت بعض الأنباء التي تفيد حول تدرب بوجبا، داخل نادي مانشستر يونايتد، ولكن رومانو نفى تلك الأنباء، وأشار إلى أن اللاعب الفرنسي، لا يخطط حاليًا للتدريب مع أي فريق، فهو يتدرب بشكل يومي، في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

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ونفى الصحفي الإيطالي وجود أي محادثات بين بوجبا، وفريقه القديم وينتظر اللاعب صاحب الـ 31 عامًا، الوصول إلى اتفاق مع فريق جديد في يناير القادم، استعدادًا لاستئناف مسيرته.

جدير بالذكر أن بول بوجبا، ارتبط بالانتقال إلى إنتر ميامي الأمريكي، في يناير القادم، والذي يضم بين صفوف، البرغوث الأرجنتيني، ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وغيرهم من النجوم.