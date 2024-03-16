حقيقة إصابة هاري كين .. بايرن ميونخ يوضح موقفه قبل مواجهة آرسنال!

هل يغيب هاري كين عن مواجهة آرسنال في دوري أبطال أوروبا؟

ساهم هاري كين، في فوز فريقه بايرن ميونخ، على دارمشتات، بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، ونجح المهاجم الإنجليزي في تسجيل الهدف الثاني لفريقه في اللقاء.

وشهدت مباراة بايرن ميونخ، ودارمشتات تحطيم هاري كين رقمًا قياسيًا، بتسجيله 31 هدفًا في الدوري الألماني حتى الآن، ليصبح أول لاعب يصل إلى هذا الرقم في موسم واحد، كما أنه أعلى معدل تهديفي شخصي له في مسيرته.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء، اصطدم كين بالقائم وسقوطه، ليثير القلق في قلوب مشجعي فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام آرسنال الإنجليزي، في دوري أبطال أوروبا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ومن جانبه تحدث توماس توخيل المدير الفني، للفريق البافاري عن إصابة كين في تصريحات صحفية عقب اللقاء وقال: "لقد اصطدم كين بالقائم والتوى كاحله قليلًا، ووضع الطاقم الطبي الثلج على قدمه، علينا أن ننتظر حتى نحصل على الصورة كاملة، نأمل ألا يكون هناك أي شيء سيء".

بينما تحدث المدير الرياضي لبايرن، كريستوف فرويند، وقال: "كان استبدال كين، إجراءً احترازيًا، لقد تعرض إلى إصابة في الكاحل، وكان لا بد من تبريد منطقة الإصابة، لن يخاطر بأي شيء مع منتخب بلاده".

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ، يستعد لمواجهة آرسنال، يوم التاسع من أبريل القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي تجمع بينهما على ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.