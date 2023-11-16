حقيقة أزمة ساديو ماني "الغامضة" قبل ديربي الهلال والنصر

ترددت أنباء عن أزمة "غامضة" لساديو ماني خلال التوقف الدولي الحالي

كشف منتخب السنغال، عن حقيقة "أزمة" النجم الكبير ساديو ماني، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قبل مواجهة جنوب السودان.

منتخب السنغال يواجه جنوب السودان، يوم السبت القادم، ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية، في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وفي هذا السياق.. نفى كارا ثيون، المتحدث الإعلامي لمنتخب أسود الترانجا، وجود أي أزمة لنجم نادي النصر؛ قائلًا: "اللاعب يتدرب مع المجموعة منذ وصوله.. آخر مرانين خاضهما؛ كانا بالأمس في الصباح وبعد الظهر".



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وأشار ثيون في تصريحات مع صحيفة "الرياضية"، اليوم الجمعة، إلى أن ساديو ماني، قام بـ"الركض وحيدًا" لبضعة دقائق، ثم انضم إلى التدريبات مع باقي اللاعبين.

وأضاف المتحدث الإعلامي: "ماني لا يعاني من أي إصابة أيضًا، وجاهز بنسبة 100% لمواجهتي جنوب السودان وتوجو".

جدير بالذكر أن نادي النصر، يستعد لمجموعة من المباريات المهمة، بعد فترة التوقف الدولي الحالية؛ أبرزها أمام الهلال، في الأول من ديسمبر القادم، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.