حقيقة التهبيط والإيقاف .. تفاصيل مهمة في معركة النصر وعبد الرزاق حمد الله القانونية

تفاصيل مثيرة في قضية النصر وعبد الرزاق حمد الله

SHAHID

لا حديث في الشارع الرياضي السعودي حاليًا؛ إلا على "الصلح المحتمل" بين النصر والنجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد.

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النصر فسخ عقد حمد الله في نوفمبر 2021، لينتقل بعدها اللاعب إلى نادي الاتحاد، في الميركاتو الشتوي "يناير 2022"؛ وسط معركة قانونية بين الأطراف الثلاثة، على المستوى المحلي والدولي.

وفي انتظار قرارات المحكمة الرياضية الدولية "كاس".. زعمت تقارير صحفية، بأن "الصلح المحتمل"؛ بسبب الخوف من قرارات قد تصل إلى تهبيط أحد الناديين، أو إيقاف اللاعب، لفترة طويلة.

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لكن.. الإعلامي والقانوني الرياضي محمد الدويش نفى اليوم الثلاثاء، إمكانية صدور أي عقوبات رياضية من "كاس"، في قضية عبد الرزاق حمد الله، على أي طرف.

وكشف الدويش عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن قضية حمد الله المحلية "منتهية"، بينما العقوبات الخارجية من المحكمة الرياضية؛ ستكون مالية فقط، بإلزام أحد الأطراف، بتعويض الآخر.

وشدد القانوني الرياضي، على أن "الصلح" بين أطراف قضية حمد الله، متاح حتى موعد إصدار الحكم؛ حيث أنه إذا حدث، ستقوم محكمة "كاس" باعتماده رسميًا.

SHAHID