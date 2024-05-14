"حقيقة أم استفزاز للجماهير؟" .. نصراوي متعصب يعلن ترشحه لرئاسة الهلال

نصراوي يثير الجدل قبل انتخابات الهلال..

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أعلن أحد "المنتمين" إلى نادي النصر، ترشحه لرئاسة مجلس إدارة شركة الهلال "غير الربحية"، في الانتخابات المقررة في صيف العام الحالي.

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ولاية فهد بن نافل، أو كما تسميه جماهير الهلال بـ"الرئيس الذهبي للنادي"، تنتهي بختام الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ دون أن يحسم قراره النهائي، بشأن الترشح في الانتخابات القادمة، من عدمها.

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الفريح، المعروف بانتمائه الشديد لنادي النصر، عن أنه قرر الدخول في السباق الانتخابي للزعيم الهلالي.

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الفريح كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء: "بعد التوكل على الله وبعد انطباق كافة الشروط.. أعلن ترشحي لرئاسة مجلس شركة نادي الهلال (غير الربحية)، في الانتخابات القادمة، والمتوقع إقامتها بعد شهرين من الآن".

ودعا الإعلامي الرياضي النصراوي، جميع أعضاء الجمعية العمومية بنادي الهلال، لـ"التصويت" له، واعدًا إياهم بأن يكون أهلًا للثقة.

ولم يتضح - حتى الآن -؛ هل تغريدة الفريح تأتي لمجرد استفزاز الجماهير الهلالية، خاصة أنه قد يكون قرارًا غير منطقي، في ظل تعصبه الشديد للنصر، والذي يظهر في جميع تغريداته وكتاباته، أم أنه ينوي فعلًا دخول سباق الانتخابات.

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