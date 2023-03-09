"يا حقير" .. جمهور بايرن ميونخ يسب وزير داخلية إيطاليا أثناء لقاء باريس!

جماهير بايرن ميونخ تدعم نظيرتها في آينتراخت فرانكفورت ضد وزير داخلية إيطاليا

هاجمت جماهير نادي بايرن ميونخ الألماني وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، خلال مباراتهم مع باريس سان جيرمان وذلك لمناصرة جمهور آينتراخت فرانكفورت الممنوعين من الترحال خلف فريقهم إلى نابولي.

ورفعت كورفا بايرن لافتة تهاجم وزير الداخلية الإيطالي خلال مباراتهم، أمس الأربعاء، التي فازوا فيها على باريس سان جيرمان 2-0 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال وصعودهم إلى ربع النهائي بمجموع المباراتين 3-0.

لافتة "لا لمنع الجماهير" التي وصفت الوزير الإيطالي بالحقير رُفعت على خلفية منع الوزير ماتيو جماهير فرانكفورت من الترحال إلى نابولي والوجود في إيطاليا لدعم فريقها بسبب "أسباب أمنية".

وبحسب البيان الذي أصدره النادي الألماني فإن الوزير الإيطالي أصدر قرارًا لنابولي بمنع بيع التذاكر للجماهير الألمانية وإلا فلن تضمن السلطات الإيطالية تأمين الملعب والمدينة.

وتحاول السلطات الإيطالية تجنب أعمال الشغب التي حدثت في ألمانيا قبل أسبوع، خلال فوز نابولي بهدفين دون رد على مضيفهم في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، وذلك في مباراة الإياب الذي سيستضيفها ملعب دييجو مارادونا يوم 15 مارس.

واندلعت اشتباكات بين جمهور الفريقين خارج الملعب في ألمانيا. وارتبط اسم جمهور آينتراخت في الفترة الأخيرة بالشغب نظرًا لأن ترحالاتهم تكون بأعداد كبيرة جدًا تفوق حتى عدد التذاكر المُباعة لهم.