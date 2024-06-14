حقيبة مثيرة للشكوك.. فريق مفرقعات يحيط بمنطقة مشجعين بألمانيا خوفًا من تفجيرات إرهابية!

الشرطة تتواجد بقوة حول ملعب افتتاح يورو 2024...

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق بطولة يورو 2024، والتي تستضيفها ألمانيا، وستنطلق مساء اليوم الجمعة بمباراة منتخب ألمانيا صاحب الأرض والجمهور أمام اسكتلندا.

وتواصل الشرطة الألمانية، عملها في تأمين الملاعب والمناطق المحيطة لضمان سلامة الجماهير، خاصة ظل في وجود بعض التهديدات الإرهابية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن الشرطة قامت بإخلاء جزء من منطقة المشجعين بعد اكتشاف حقيبة مثيرة للشكوك، ووصل فريق مكافحة المفرقعات للكشف عنها.

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وأشار التقرير إلى أن الشرطة قد أوقفت بالفعل أحد الأشخاص للتحقيق معه، وتمشط وحدة الكلاب المنطقة لحين انتهاء التحقيقات وضمان خلو منطقة المشجعين من أي تهديدات قبل انطلاق اللقاء.

جدير بالذكر أن المنتخب الألماني، يشارك في المجموعة الأولى من البطولة برفقة كل من اسكتلندا، سويسرا، بالإضافة إلى منتخب المجر.