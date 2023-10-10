حقق ما فشل فيه زين الدين زيدان وفلورنتينو بيريز .. لويس إنريكي العبقري الذي قدم كيليان مبابي على طبق من ذهب لريال مدريد

مصير كيليان مبابي قد يتغير بسبب لويس إنريكي..

اقتربت ساعة الحسم فيما يخص مصير كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مع تبقي شهرين ونصف تقريبًا على إمكانية توقيع عقد مبدئي للانتقال مجانًا إلى أي نادٍ يرغب فيه بداية من صيف 2024.

المؤكد حتى الآن في وضعية كيليان مبابي أن قائد منتخب فرنسا لم يجدد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في صيف 2024، وأن ريال مدريد الإسباني يعد النادي الوحيد المهتم بالحصول على خدماته، في ظل معرفة كل أندية أوروبا أن رغبة اللاعب هي الانتقال يومًا ما إلى "سانتياجو برنابيو" دون غيره من ملاعب القارة العجوز.

لكن بعيدًا عن الوضعية التعاقدية واحتمالية الرحيل عن ملعب "حديقة الأمراء" في الوقت الراهن، فإن بداية مبابي خلال منافسات موسم 2023-2024 أثارت الكثير من الاستياء من قبل الصحافة الفرنسية، في ظل الانتقادات المتواصلة لمستواه على الرغم من تسجيله ثمانية أهداف حتى الآن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ليكيب" الفرنسية شنت هجومًا عنيفًا على مبابي بعد خسارة باريس سان جيرمان الكارثية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بنتيجة 4-1 في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

الصحيفة الفرنسية منحت مبابي نقطتين فقط من أصل 10 نقاط، ووصفت مستواه بأنه "مخيب للآمال"، بالإضافة إلى التأكيد على أنه "من النادر جدًا رؤيته يلعب مثل تلك المباريات"، وأنه "لم يكن له أي دور تقريبًا".

تراجع أداء مستوى مبابي أصبح ملحوظًا بشدة، لدرجة أنه غاب عن التسجيل في آخر مباريات لباريس سان جيرمان، وهو ما جعل أجراس الإنذار تنطلق في النادي الباريسي في ظل تراجع مستوى نجمه الأول.

أصابع الاتهام توجه إلى لويس إنريكي!

تراجع مستوى مبابي لا يمكن تفسيره بشكل فوري، خاصة مع الصيف المضطرب الذي عاشه وسط الأنباء عن رغبة باريس سان جيرمان في بيعه لعدم تمديد عقده، ثم إبعاده عن فترة التحضير للموسم الجديد، وإعادته أخيرًا بشكل مفاجئ.

لكن ما إذا كان هناك متهم أول يمكن الإشارة إليه، فسيكون الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، والذي تولى تدريب فريق العاصمة الفرنسية في الصيف الماضي.

إنريكي نفسه تلقى الكثير من الانتقادات في الآونة الأخيرة بسبب إصراره على طريقة 4-2-4 من أجل الاستفادة من الزاد البشري الهجومي الجبار في فريقه، والذي يشهد إلى جانب مبابي تواجد لاعبين أمثال ماركو أسينسيو، وراندال كولو مواني، وجونسالو راموش، وعثمان ديمبيلي، وآخرين.

إنريكي يملك زادًا بشريًا يجبره على تطبيق طريقة 4-2-4، حتى يتمكن ربما من نيل رضا كافة نجوم الفريق، لكن ذلك يكلفه غاليًا مع تراجع نتائج باريس سان جيرمان بشكل ملحوظ.

الصحفي الفرنسي دانييل ريولو، خرج بعد مباراة نيوكاسل يونايتد، وانتقد خيارات إنريكي علنًا عبر محطة "RMC" الإذاعية الفرنسية الشهيرة، مؤكدًا أن مغامرة المدرب الإسباني الهجومية باعتماده على طريقة 4-2-4 ليست منطقية.

تلك الطريقة، ورغم أنها هجومية بحتة، إلا أنها تضر مبابي بسبب تداخل الأدوار مع ثنائي الهجوم والجناح الأيسر، وربما يحتاج لاعبو باريس سان جيرمان وقتًا حتى الاعتياد عليها.

ريال مدريد يفرك يديه!

الاستياء من مبابي في الصحافة الفرنسية، وتراجع مستوى اللاعب، كل ذلك يبشر جمهور ريال مدريد بأن الأمور تسير في صالح الفريق الملكي.

ومن المؤكد أن غياب كل الأخبار بشأن مفاوضات بين باريس سان جيرمان ومبابي على تجديد عقده تنذر بشيء ما يلوح في الأفق، رغم أن النادي الباريسي يملك وقتًا حتى فتح المفاوضات قبل حلول يناير 2024.

تكتيك إنريكي الجديد قد يكون عاملًا مساعدًا بالفعل في سعي ريال مدريد للتعاقد مع مبابي، خاصة وأن النادي الفرنسي يبتعد عن صدارة الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى حقيقة أن احتمالية العبور من مجموعة الموت في دوري أبطال أوروبا تبدو معقدة الآن بعد الخسارة من نيوكاسل.

إنريكي ربما قدم بالفعل مبابي على طبق من ذهب لريال مدريد، وسينهي فصلًا طويلًا من التكهنات بشأن مستقبل النجم الفرنسي.