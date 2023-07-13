حقق رغبة تين هاج وانتصر على النصر.. مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقته الأهم

أحمد مجدي
Onana Ten HagGetty
انتقالاتالدوري الإنجليزي الممتازدوري روشن السعوديأندريه أونانامانشستر يونايتدالنصر

الشياطين الحمر يقتربون من حسم صفقة هامة

بات مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة ضم الكاميروني أندري أونانا بعد الموافقة على كل شروط إنتر ميلانو بشأن الصفقة.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع إنتر للحصول على الحارس الكاميروني مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية بقيمة البنود الشخصية.

مانشستر يونايتد بذلك ينهي المنافسة مع النصر السعودي بشأن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عامًا بعد أن وصلت رغبة اليونايتد ومدربه إريك تين هاج إلى احتياج كبير.

يونايتد أنهى تجربته مع الإسباني ديفيد دي خيا بعد إعلان الرحيل الرسمي للإسباني عن الشياطين الحمر، ويمثل أونانا الخيار الأول لتين هاج الذي دربه من قبل في أياكس أمستردام.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

1567 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 740كريم بنزيما
  • 118خاليدو كوليبالي
  • 143روبرتو فيرمينو
  • 74نجولو كانتي
  • 287مارسيلو بروزوفيتش
  • 205صفقة أخرى
1567 الأصوات

اختيارات المحررين