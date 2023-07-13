حقق رغبة تين هاج وانتصر على النصر.. مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقته الأهم

الشياطين الحمر يقتربون من حسم صفقة هامة

بات مانشستر يونايتد على أعتاب حسم صفقة ضم الكاميروني أندري أونانا بعد الموافقة على كل شروط إنتر ميلانو بشأن الصفقة.

ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، فإن مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع إنتر للحصول على الحارس الكاميروني مقابل 50 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية بقيمة البنود الشخصية.

مانشستر يونايتد بذلك ينهي المنافسة مع النصر السعودي بشأن الحارس الكاميروني البالغ من العمر 27 عامًا بعد أن وصلت رغبة اليونايتد ومدربه إريك تين هاج إلى احتياج كبير.

يونايتد أنهى تجربته مع الإسباني ديفيد دي خيا بعد إعلان الرحيل الرسمي للإسباني عن الشياطين الحمر، ويمثل أونانا الخيار الأول لتين هاج الذي دربه من قبل في أياكس أمستردام.