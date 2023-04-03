حفل وداع وشقيقه في السعودية .. تفاصيل جديدة حول صفقة كريم بنزيما

الإعلان الرسمي في يونيو المقبل، فمن سيمثل بين الهلال والاتحاد؟

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رغم أن التقارير تحدثت في الأيام الماضية عن صراع بين الهلال والاتحاد السعوديين على الفرنسي كريم بنزيما؛ مهاجم ريال مدريد الإسباني، إلا أنه يبدو أن العميد أنهى الصفقة بالفعل.

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الحائز على جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في عام 2022، ينتهي عقده مع النادي الملكي بنهاية الموسم الجاري، وقد نراه بجوار المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله في الاتحاد.

وفقًا لـ"الميدان" القسم الرياضي التابع لصحيفة "اليوم" السعودية فإن بنزيما سيمثل الاتحاد في بدايةً من الموسم المقبل، ولمدة موسمين، إذ سيكون الإعلان الرسمي بعد مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بلباو، المقرر إقامتها في الرابع من يونيو المقبل، ضمن الدوري الإسباني الممتاز، حيث ستكون المباراة الأخيرة له مع الملكي.

وأوضحت الصحيفة أن وكيل المهاجم الفرنسي وأحد أشقائه سيحضران لجدة في فترة التوقف الدولي المقبلة، للبحث عن منزل مناسب لبنزيما والتعرف على المدينة عن قرب.

"اليوم" أشارت كذلك إلى أن ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز سيقيم حفل وداع للأفضل في العالم، نظرًا للعلاقة القوية بينه وبين رئيس النادي، ولتحقيقه لقب دوري أبطال أوروبا خمس مرات.

جدير بالذكر أن صاحب الـ35 عامًا يلعب لريال مدريد منذ عام 2009، وخلال تلك السنوات، حقق لقب الدوري المحلي أربع مرات، وخمسة ألقاب من دوري الأبطال ومثلها كأس العالم للأندية، وأربعة ألقاب كأس السوبر الأوروبي.

Shahid