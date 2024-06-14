حفل صاخب وتكريم أسطورة ألمانيا في افتتاح يورو 2024

ترقبوا احتفالية ضخمة قبل ساعة من المباراة الافتتاحية

سيكون عشاق الكرة العالمية، على موعد مساء اليوم الجمعة، مع الضربة الأولى للنسخة الـ17 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي تقام في ألمانيا حتى يوم 14 يوليو المقبل.

ويسبق المباراة الافتتاحية بين ألمانيا صاحبة الضيافة واسكتلندا في الجولة الأولى من دور المجموعات، حفل افتتاح خاص يضم فنانين عالميين وسيكرم أيضًا أحد أكثر لاعبي كرة القدم تتويجًا بالبطولات في التاريخ.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن الحفل سيبدأ قبل ساعة من المباراة الافتتاحية، حيث تؤدي الفنانة الألمانية ليوني أغنية "نار"، وهي الأغنية التي تم اختيارها كأغنية رسمية للبطولة وذلك بمشاركة فرقة ميدوزا الإيطالية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وسيشهد حفل الافتتاح أيضًا تكريمًا للأسطورة الألمانية فرانز بيكنباور، الذي رحل عن عالمنا مطلع العام الجاري، وهو أحد أهم رموز كرة القدم في ألمانيا والعالم أجمع.

ومن المنتظر أن يشارك الثنائي برنارد ديتز ويورجن كلينسمان، قائدا منتخب ألمانيا السابقين، زوجة "القيصر" بيكنباور، في تقديم كأس البطولة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، حيث سيمثل هذا المشهد اجتماع كل الأجيال الألمانية التي تمكنت من تحقيق اللقب القاري من قبل.

يذكر أن منتخب ألمانيا هو الأكثر تتويجًا بكأس الأمم الأوروبية، بالشراكة مع إسبانيا، حيث حقق المانشافت اللقب أعوام (1972، 1980، 1996)، بينما فاز منتخب "لاروخا" باللقب أعوام (1964، 2008، 2012).