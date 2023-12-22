تعرف على جوائز كأس العالم للأندية 2023

أُسدِل الستار مساء يوم الجمعة، على واحدة من أفضل نسخ كأس العالم للأندية، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية على أراضيها، في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023.

مانشستر سيتي الإنجليزي توّج بلقب كأس العالم للأندية 2023؛ بعد الفوز على نادي فلومينينسي البرازيلي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة النهائية، على أرضية ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة.

ومن ناحيته.. نجح النادي الأهلي المصري، في حصد الميدالية البرونزية؛ بعد فوزه في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على نادي أوراوا رد ديموندز الياباني، بأربعة أهداف مقابل اثنين، مساء الجمعة.

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ووسط حفل ختامي رائع على أرضية "الجوهرة المشعة"، شهد العديد من الفعاليات والألعاب النارية، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن الفائزين بجوائز مونديال الأندية 2023.

جوائز كأس العالم للأندية "السعودية 2023"

الكرة الذهبية "أفضل لاعب في البطولة": رودري - مانشستر سيتي.

الكرة الفضية "ثاني أفضل لاعب في البطولة": كايل ووكر - مانشستر سيتي.

الكرة البرونزية "ثالث أفضل لاعب في البطولة": جون أرياس - فلومينينسي.

أفضل لاعب في المباراة النهائية: جوليان ألفاريز - مانشستر سيتي.

جائزة الفيفا للعب النظيف: نادي الاتحاد السعودي.

واستلم أحمد شراحيلي، قلب دفاع نادي الاتحاد، والذي غاب عن البطولة بسبب الإصابة، جائزة اللعب النظيف المقدمة من "فيفا"، ممثلًا عن قلعة العميد.

جدير بالذكر أن الاتحاد، ودع كأس العالم للأندية 2023، من الدور الثاني؛ بعد الخسارة أمام الأهلي المصري (1-3)؛ حيث كان قد تخطى عقبة الدور التمهيدي، بالانتصار على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نتظيفة.