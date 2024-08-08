حفلات ومقابلة نجل رونالدو .. الكشف عما فعله لامين يامال في قصر جورج مينديش

تعرف على ما حدث في قصر مينديش

بعد أن أنهى لامين يامال نجم برشلونة مهمته مع منتخب بلاده إسبانيا بالتتويج ببطولة يورو 2024، سافر إلى قصر وكيل أعماله جورج مينديش في البوفيرا بالبرتغال، رفقة أنسو فاتي وأليخاندرو بالدي وجويل فرنانديش.

ويفتح مينديش منزله في الصيف لبعض لاعبيه، كما كان يفعل مع جوان لابورتا رئيس برشلونة منذ سنوات، حيث يتمتع الثنائي بعلاقة قوية.

ويستهدف مينديش من تلك الزيارات أن يحصل على ولاء اللاعبين له، حيث يتحدثون عن العمل والمستقبل في جو مريح، كما يتم إقامة حفلات كجزء من الروتين اليومي خلال الأيام التي يقضونها اللاعبين هناك، في مكان إقامة مينديش المعتاد.

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والتقى يامال في البرتغال بشقيق كانسيلو بالإضافة إلى كريستيانو جونيور نجل رونالدو لاعب النصر، والذي لعب معه مباراة قصيرة.

وخرج من تحت يد مينديش كلًا من ليني يورو وجواو نيفيش، حيث من المحتمل أن يفعل مانويل أوجارتي ذلك أيضًا، بالإضافة إلى اضطراره لتحديد مستقبل جواو كانسيلو بالإضافة إلى جواو فيليكس.

وأمضى يامال بعض الأيام في البرتغال، قبل العودة إلى برشلونة للانضمام إلى فريقه، الذي سيخوض معه موسمه الثاني، بعد أن تم تصعيده الموسم الماضي وسجل 16 هدفًا في 50 مباراة مع البلوجرانا والمنتخب الإسباني.

ويستهدف لامين استمرار نموه الجسدي، بعدما اكتسب 10 كجم من الكتلة العضلية، حيث يقول مدربه الشخصي أنه يتطور كثيرًا في صالة الألعاب الرياضية".