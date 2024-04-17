حفاظًا على نزاهة الدوري! .. النصر يصعد أزمة "تأجيل" كلاسيكو الهلال والأهلي

أزمة كلاسيكو الهلال والأهلي تشتعل..

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بشكل مفاجئ وغير متوقع.. اقتحم نادي النصر، أزمة تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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اتحاد الكرة السعودي يستعد للإعلان عن تأجيل كلاسيكو الهلال أمام مستضيفه الأهلي، المقرر يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري؛ لمدة 24 ساعة على الأقل.

التأجيل المرتقب؛ يأتي بسبب "ترحيل" مباراة الزعيم الهلالي أمام مستضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024، من مساء الثلاثاء إلى اليوم الأربعاء؛ لسوء الأحوال الجوية.

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وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "الرياضية"، إرسال نادي النصر، خطابًا رسميًا إلى رابطة دوري المحترفين السعودي؛ يطلب فيه عدم تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي، وإقامته في موعده يوم الجمعة.

الصحيفة كشفت عن أن الإدارة النصراوية استندت في طلبها؛ على أن الرابطة المحترفة، كانت قد رفضت تأجيل مباراة الفريق الأول أمام الاتفاق، في الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي؛ على الرغم من أنها جاءت بعد أقل من 48 ساعة، من خوض نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

النصر لعب أمام الهلال، يوم 12 أغسطس 2024، في نهائي كأس الملك سلمان؛ وهي البطولة التي توّج بلقبها، قبل أن يخوض مواجهة الاتفاق، في الرابع عشر من نفس الشهر، ليخسر بهدف مقابل اثنين، بغياب أبرز نجومه.

وشدد النصر، على ضرورة عدم تأجيل كلاسيكو الهلال والأهلي في الجولة 28 من مسابقة الدوري؛ للمحافظة على نزاهة المنافسة ومبدأ تكافؤ الفرص.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 65 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن نادي الهلال "المتصدر".

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