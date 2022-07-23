حفاظًا على النجوم .. الأهلي يرفض خصم رواتب لاعبيه

النادي الأهلي يرغب في الحفاظ على لاعبيه

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارًا تحفيزيًا للاعبي الفريق الأول المحليين، بعد الهبوط إلى دوري يلو للدرجة الأولى، بشأن رواتبهم خلال الموسم الجديد.

وهبط الأهلي لأول مرة في تاريخه إلى دوري الدرجة الأولى، بعد احتلاله المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي 2021-2022.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الأهلي قررت عدم تفعيد بند خصم 30% من رواتب اللاعبين المحليين في الفريق الأول لكرة القدم، بعد الهبوط إلى دوري يلو.

وتنص لائحة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، يحق للنادي الهابط من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين إلى الأولى، خصم 30% من رواتب المحليين.

لائحة الاحتراف لا تشمل رواتب اللاعبين الأجانب، الأمر الذي رفضت إدارة النادي الأهلي بعد الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

رواتب اللاعبين الجانب ستستمر بالقيمة نفسها، والتي كانت عليها في دوري المحترفين، حيث جاءت تلك الخطوة من أجل الحفاظ على اللاعبين وعدم رحيلهم.

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وترغب إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في الحفاظ على اللاعبين المحليين على رأسهم عبد الرحمن غريب ومحمد الربيعي، المتواجدان في صفوف المنتخب السعودي.