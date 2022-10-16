حطم العارضة وكسر سلسلة التهديف .. أرقام ميسي ضد مارسيليا

النجم الأرجنتيني فقد سلسلته ورقمه الرائع!

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في مواجهة فريقه باريس سان جيرمان أمام نظيره مارسيليا التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 11 من الدوري الفرنسي.

مشاركة ميسي جاءت إيجابية كالعادة لكن لسوء حظه دون أن يسجل أو يصنع، حيث كان له كرة قوية للغاية في العارضة كادت أن تكسرها سددها من ركلة حرة.

وحاول ميسي أكثر من مرة أخرى على المرمى، لينهي سلسلته في المشاركة التهديفية التي استمرت طوال آخر ثمانية لقاءات مع النادي والمنتخب.

دعونا فيما يلي نستعرض سويًا أبرز أرقام ميسي في مواجهة مارسيليا في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الباريسي:

شارك ميسي لمدة 90 دقيقة ولم يغادر الملعب إلا عندما أطلق حكم المباراة صافرة النهاية.

لمس ليونيل الكرة 51 مرة وسددها على المرمى ثلاث مرات ومثلهم أطلق قذائف خارج المرمى وله كرة خطيرة في العارضة كما ذكرنا.

حاول مراوغة الخصوم أربع مرات ونجح في مرة وحيدة بنسبة نجاح 25% فقط على غير المعتاد من النجم الأرجنتيني، كما أهدر فرصة محققة للتسجيل في العشر دقائق الأخيرة.

مرر الكرة 30 مرة بشكل صحيح من أصل 34 مرة، بنسبة دقة 88% وله ثلاث تمريرات خطيرة لم تتحول لأهداف.