حطموا نفس الرقم ثلاث مرات .. ثلاثي ريال مدريد ومفارقة غريبة أمام الأهلي!

لاعبو ريال مدريد تنافسوا على تحطيم رقم واحد خلال الفوز على الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2022.

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني أمام الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2022، مفارقة غريبة تخص الرقم القياسي لأصغر لاعب يسجل لصالح النادي الملكي في البطولة.

ريال مدريد تمكن من الفوز على الأهلي بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت مساء الخميس على المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية، الرباط، ليضرب موعدًا مع الهلال السعودي في المباراة النهائية.

البرازيلي فينيسيوس جونيور افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 42 من زمن اللقاء، ليصبح بذلك أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد في تاريخ المسابقة، بعمر 22 عامًا و211 يومًا.

فينيسيوس تجاوز الرقم المسجل باسم إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق، الذي سجل لصالح النادي الملكي أمام كروز أزول المكسيكي في نصف نهائي نسخة 2014، وكان حينها بعمر 22 عامًا و239 يومًا.

لكن فينيسيوس لم يفرح كثيرًا برقمه الجديد مع ريال مدريد، حيث تمكن مواطنه رودريجو من تحطيم الرقم عندما سجل الهدف الثالث في المباراة، والذي جاء في الدقيقة 90+2، ليصبح أصغر لاعبي ريال مدريد تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية، بعمر 22 عامًا و30 يومًا.

المثير في الأمر، أن رقم رودريجو الجديد لم يصمد سوى أقل من ست دقائق فقط، حين تمكن البديل سيرخيو أريباس من تسجيل الهدف الرابع لصالح النادي الملكي في الدقيقة 90+8.

أريباس أصبح أسرع بديل يسجل في كأس العالم للأندية على الأقل منذ عام 2010، حسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، بعدما سجل هدف في مرمى الأهلي بعد 28 ثانية فقط من دخوله إلى المباراة.

وبالإضافة إلى ذلك، انفرد برقم أصغر لاعب في تاريخ ريال مدريد يسجل في كأس العالم للأندية، وذلك بعمر 21 عامًا و131 يومًا.