حضور بلا هدف .. أرقام مخجلة لرونالدو في خسارة مانشستر يونايتد من إيفرتون!

جولة جديدة كارثية على مانشستر يونايتد ونجمه كريستيانو رونالدو بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد الخسارة اليوم، السبت، أمام ضيفه العنيد إيفرتون.

يونايتد دخل اللقاء من أجل إنقاذ حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما لعب إيفرتون لتفادي شبح الهبوط.

وانتهت المباراة بفوز التوفيز بهدف دون رد، أحرزه أنتوني جوردون من كرة اصطدمت بالمدافع هاري ماجواير قائد الشياطين الحمر.

وفي سيناريو متكرر هذا الموسم، لم يظهر رونالدو بالشكل المطلوب لمساعدة فريق المدرب رالف رانجنيك.

ماذا قدم رونالدو؟

المهاجم البرتغالي لعب 30 تمريرة خلال المباراة التي لعبها كأساسي وحتى النهاية، ووصلت دقة تمريره إلى 80%.

قام بالتحامين ناجحين و5 التحامات غير ناجحة، ولم يحاول افتكاك أو قطع الكرة، وتصدى لكرة واحدة فقط.

وأما من الناحية الهجومية فقد سدد كرة واحدة فقط وكانت على المرمى، ولم يصنع سوى فرصة وحيدة ووقع في التسلل مرة.

ما هو موقف مانشستر يونايتد هذا الموسم؟

الشياطين الحمر ودعوا جميع البطولات، وليس أمامهم الآن سوى الخروج بأفضل مركز ممكن في الدوري.

ويمتلك الفريق 51 نقطة في المركز السابع بجدول البطولة بعد 31 جولة بالتساوي مع وست هام، وبفارق 3 نقاط عن توتنهام وآرسنال اللذان يحتلان المركزين الرابع والخامس.

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