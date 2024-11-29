حدث غريب بسبب "حفل موسيقي".. لكن ما علاقة روبرتو كارلوس بالأمر؟

يعرف كل متابعي عالم كرة القدم اسم روبرتو كارلوس، الأسطورة البرازيلي ذي القدم اليسرى الصاروخية، لكن لا يعرف الكثيرون منهم أن البرازيل تشتمل على روبرتو كارلوس آخر شهير، هو مطرب من أفضل من أنجبت البلاد.

لذلك يتسابق عشاق الفنون دائمًا في البرازيل على حضور حفلات كارلوس، التي تقاطعت مع عالم كرة القدم بشكل غريب، وطريف، أول أمس الأربعاء.

في الوقت الذي كان فيه بالميراس يستضيف بوتافوجو بالدوري البرازيلي على ملعب أليانز بارك، فوجئ الجمهور بوجود منصة عملاقة تم تدشينها استعدادًا لحفل كارلوس في ديسمبر والمقام داخل الملعب!.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المنصة العملاقة منعت قطاعًا واسعًا من المشجعين الحاضرين للمباراة من الملعب من مشاهدة المباراة، بعد إغلاق مدرج كامل بسبب إنشائها، ذكرت مصادر أن التذاكر فيه كانت بالمجان.

ظهرت صور طريفة من المشهد، لكن إدارة الملعب بالتنسيق مع مسؤولي بالميراس قاموا بالتحايل على المشكلة من خلال تركيب شاشة عرض عملاقة حتى يتمكن الجمهور من مشاهدة المباراة في الملعب.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز بوتافوجو بثلاثة أهداف مقابل هدف رغم لعب بالميراس المباراة على أرضه وبين جماهيره التي تمكنت بالكاد من مشاهدة المباراة!.