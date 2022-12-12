حضره زانيتي فقط .. حفل دعم بيليه في قطر بلا برازيليين!

نتائج محبطة لحفل الاتحاد الأمريكي الجنوبي لتكريم ودعم بيليه!

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن فشل حفل أقامه الاتحاد الأمريكي الجنوبي من أجل دعم الأسطورة بيليه والذي يرقد مريضًا في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما ذكر موقع "آر 7" البرازيلي الذي أكد أن الحفل لم يحضره أي لاعب سابق في المنتخب البرازيلي رغم وجود العديد من الرموز في قطر.

وأوضح الموقع أن كل من كافو وكاكا ورونالدو دي ليما وريفالدو تم توجيه الدعوة لهم من أجل التواجد في الحفل، وغيرهم أيضًا لكن دون فائدة.

وأكدت أن أبرز الذين حضروا الحفل من نجوم كرة القدم كان خافيير زانيتي نجم الأرجنتين المعتزل ومعه الحارس الأرجنتيني نيري بومبيدو.

جدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي كان قد غادر كأس العالم بعد أن خسر بركلات الترجيح أمام كرواتيا وأعلن بعدها تيتي عن رحيله عن الفريق.