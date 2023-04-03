حصيلة اجتماع مبابي وحكيمي مع الألتراس .. وعد بالأبطال وتجاهل ريال مدريد!

علي رفعت
|
Lionel Messi, Kylian MbappeGetty Images
باريس سان جيرمانالدوري الفرنسي - ليج 1كيليان مبابيأشرف حكيمي

اجتماع مثمر للغاية!

شهد اجتماع بين إحدى المجموعات الجماهيرية الخاصة بباريس سان جيرمان واللاعب أشرف حكيمي وزميله كيليان مبابي عدة نقاط إيجابية للغاية بين الطرفين.

جاء هذا خلال حفل خاص بمرور 15 عامًا على تأسيس مجموعة الألتراس تلك، بحسب ما ذكر "راديو مونتي كارلو"، وتحدث فيه مبابي من خلال مكبر صوت لجموع الجماهير.

وأوضح عدة أفراد تواجدوا في الحفل أن حديث مبابي لا يمكن أن يكون قد خرج من لاعب ينوي الرحيل عن صفوف الفريق الفرنسي، في ظل ربطه من جديد بالانضمام لصفوف ريال مدريد.

ووعد مبابي الجماهير بالحصول على لقب دوري أبطال أوروبا، في ظل رغبته الشديدة في ضم تلك البطولة إلى خزانة الألقاب التي حصدها.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد جدد عقده في الصيف الماضي مع باريس سان جيرمان لمدة ثلاثة أعوام بعد سلسلة طويلة من الأخبار التي ربطته بالانضمام لصفوف ريال مدريد.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

161018 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 14%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
161018 الأصوات

اختيارات المحررين