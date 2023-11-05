حصد بها 12 نقطة .. برشلونة "يخطف" شخصية ريال مدريد الأوروبية في الدوري الإسباني!

برشلونة أصبح لديه عادة جديدة في الدوري الإسباني..

يملك نادي برشلونة عادة جديدة خلال منافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني، تتمثل في الفوز بالنقاط بعد الدقيقة 80 من زمن المباريات، وكان أحدث مثال على ذلك فوز "البلوجرانا" على ملعب "أنويتا" مساء السبت أمام ريال سوسييداد في الجولة 12 من "لا ليجا".

برشلونة حقق فوزًا عكس مجريات المباراة أمام ريال سوسييداد، بفضل هدف مدافعه رونالد أراوخو، والذي جاء في الدقيقة 90+2، لينجو "البلوجرانا" من فخ ملعب "أنويتا" بأعجوبة.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، كشفت أن برشلونة أحرز 12 من أصل 27 نقطة يملكها حاليًا في الدوري الإسباني، بعد الدقيقة 80 من المباريات، حيث حصد برشلونة نقاطًا في 6 مباريات بعد ذلك التوقيت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

برشلونة بدأ تلك العادة في الجولة الثانية من "لا ليجا" أمام قادش، حيث سجل بيدري هدف التقدم في الدقيقة 82، ثم أضاف فيران توريس هدف تأكيد الفوز في الدقيقة 90+4.

وتكرر الأمر في الجولة الرابعة أمام أوساسونا، بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 من المباراة التي انتهت بفوز "البلوجرانا" بنتيجة 2-1.

وفي الجولة السادسة، كان الأمر أوضح بكثير، حيث تمكن برشلونة من قلب تأخره بهدفين دون رد أمام سيلتا فيجو إلى الفوز بنتيجة 3-2، بفضل هدفي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقتين 81 و85، ثم هدف الفوز من جواو كانسيلو في الدقيقة 89.

ثم جاء الدور على سيرجي روبيرتو في الجولة التاسعة أمام غرناطة، عندما حصل الفريق على نقطة بفضل هدف قائد برشلونة الذي جعل النتيجة تصبح 2-2.

وقبل هدف أراوخو في الدقيقة 90+2 على ملعب "أنويتا" ضد ريال سوسييداد في الجولة 12، حدث شيء مماثل بالفعل في الجولة العاشرة على ملعب "مونتجويك" ضد أتلتيك بيلباو، وسجل مارك جويو هدف الفوز في الدقيقة 80.