حشود ضخمة وغزو كامل لمطعم بيتزا بسبب وجبة ميسي الغريبة!

رسالة شكر من المطعم المتواجد في مدينة ميامي

الاهتمام يلاحق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كل مكان في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لأن تأثيره هناك تخطى كرة القدم ووصل لكل شيء.

ميسي أثار حالة من الجدل بمواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهر في مطعم "بانشيرو" بمدينة ميامي الأمريكي وهو يتناول وجبة بيتزا لم تكن مألوفة إلى حد كبير.

البعض أطلق عليها لقب "الأسوأ في حياتي" و "الأكثر صحية"، ولكن الأهم كان الطوابير الطويلة التي اتجهت للأكل في هذا المطعم بعد زيارة ميسي له.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويأتي ذلك بسبب قيام المطعم بنشر عبارة "شكرًا لك" موجهة إلى ميسي جنبًا إلى جنب مع صورة البيتزا التي تناولها، مما أدى إلى تدفق الحشود على نفس المطعم لتذوق الطعام الذي تناوله النجم الأرجنتيني الذي ليس من المعروف عنه تناول الوجبات الجاهزة.

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المطعم قام بتغيير سيرته الذاتية على موقع إنستجرام لتحمل عبارة "لدينا البيتزا المفضلة لليونيل ميسي".

ونشر المطعم كذلك صورة للطابور الطويل الذي انتظر من أجل دخول المطعم لخوض تجربة مماثلة للتي خاضها نجم إنتر ميامي الجديد.