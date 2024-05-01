حسين عبدالغني "يهين" نجوم الاتحاد بعد السقوط أمام الهلال .. ويؤكد: هذا اللاعب لا يظهر ضد الكبار!

تصريحات عنيفة من حسين عبدالغني..

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فتح حسين عبدالغني، أسطورة منتخب السعودية وناديي الأهلي والنصر، النار على نجوم الاتحاد؛ بعد الخسارة الجديدة أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الاتحاد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة (1-2) أمام الهلال، في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة، مساء أمس الثلاثاء، على الرغم من لعب الزعيم بـ10 نجوم فقط، عقب طرد متوسط ميدانه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، منذ الدقيقة 41.

عبدالغني قال في تصريحات مع برنامج "دورينا غير": "نجوم الاتحاد ما عندهم دم.. 7 خسائر أمام الزعيم الهلالي، في موسم رياضي واحد؛ لا يُمكن أن يحدث هذا الأمر مع أي فريق".

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وواصل أسطورة السعودية، هجومه العنيف على نجوم العميد الاتحادي، معتبرًا أنهم ليس لديهم أي شعور أو إحساس، لمشاعر جماهيرهم، التي تحترف بسبب نتائج الفريق الأول لكرة القدم، وسوء المستوى.

وعن اللاعب فيصل الغامدي.. أكد حسين عبدالغني، على أن متوسط ميدان الاتحاد الشاب، لديه إمكانيات كبيرة للغاية، تجعله واحدًا من أفضل النجوم في السعودية.

لكن على الرغم من ذلك؛ اعتبر عبدالغني، أن إمكانيات الغامدي لا تظهر أمام الأندية الكبيرة؛ قائلًا: "اللاعب يفتقد الشخصية، في المواجهات الحاسمة، وضد المنافسين الكبار".

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