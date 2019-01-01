حسني عبدربه : وقعت للنادي الأهلي مُجبراً

توقيعه للأهلي كان "مجبراً" عليه بسبب الظروف المحيطة به حينها

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف حسني عبدربه لاعب وقائد الإسماعيلي المعتزل، عن العديد من الكواليس التي صاحبت مشواره الرياضي، والتي كان أبرزها التوقيع للنادي الإسماعيلي.

حسني أكد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "الملعب" أن توقيعه للأهلي كان "مجبراً" عليه بسبب الظروف المحيطة به حينها.

حسني عبد ربه أسطورة نادي الإسماعيلي أعلن منذ أيام نهاية مشواره مع الدراويش بشكل رسمي ليعتزل كرة القدم نهائياً.

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وعن التوقيع للأهلي قال : "عندما قمت بالتوقيع للأهلي بالرغم من الأحداث التي كانت تُحيط بي، وقعت مُجبرًا، عندما تتصل برئيس النادي الإسماعيلي يحيى الكومي ويغلق الهاتف في وجهك، عندما قلت له أنني أريد البقاء وجه لي إهانة".

اللاعب أوضح في تصريحاته : "تمت معاملتي بشكل غير لائق رغم رغبتي في البقاء، في نادي ستراسبورج قالوا لي سوف تتعرض للإيقاف".

📢- حسني عبد ربه: بداخلي لم أكن أرغب في الرحيل عن #الإسماعيلي، كنت أريد أن اصبح رمزا مثل علي أبوجريشة وحازم ورضا، كنت أبحث عن هذا، لم ابحث عن المال أو الشهرة أو الانتقال لأي نادي أخر. pic.twitter.com/p0wW6Nbhut — جول مصر (@goaleg) January 23, 2019

حسني واصل الكشف عن هذه الكواليس قائلاً : "قمت بالعدول عن القرار ليس خوفا من الجماهير، ولكن حبَا لهم، كان يمكن أن أتعرض للإيقاف بسبب توقيعي لـ3 أندية، لكني تحديت الجميع من أجل الجماهير والعودة للإسماعيلي، وأشكر جماهير الأهلي التي احترمت رغبتي".

وأنهى أفضل لاعب في أمم أفريقيا 2008 تصريحاته : "بداخلي لم أكن أرغب في الرحيل عن الإسماعيلي، كنت أريد أن اصبح رمزا مثل علي أبوجريشة وحازم ورضا، كنت أبحث عن هذا، لم ابحث عن المال أو الشهرة أو الانتقال لأي نادي أخر".