حارس أغادير: النتيجة إيجابية وسنحسم التأهل في مصر

عبد الرحمن الحويصلي يتحدث عن التعادل مع الزمالك بالمغرب

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عبد الرحمن الحويصلي، حارس مرمى فريق حسنية أغادير المغربي، على أن فريقه كان قريبًا من الفوز على الزمالك، باللقاء الذي جمع بينهما بالكونفدرالية.

وقال الحويصلي خلال تصريحات تليفزيونية: "وصلنا لمرمى الزمالك، وكنا قريبين من تسجيل أهداف، ولكن لم نستغل تلك الفرص لغياب التوفيق".

حارس مرمى حسنية أغادير تابع: "النتيجة إيجابية بالنسبة لنا قبل مباراة الإياب الذي سيقام في مصر، وسنلعب المباراة من أجل الفوز والتأهل".

عبد الرحمن الحويصلي أردف: "نتمنى أن نوفق في استغلال الفرص لتسجيل الأهداف خلال مباراة الإياب لحسم التأهل".

وواصل: "كنا نلعب مباراة اليوم أمام الزمالك ونعاني من نقص عددي، وفي مباراة الإياب سنكون كاملين العدد وسنستغل هذا الأمر بشكل أكبر".

الزمالك تعادل سلبيًا مع حسنية أغادير المغربي في المغرب، بذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.