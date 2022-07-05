حسم مصيرهم .. الأهلي يصدم لاعبيه المحليين

الأهلي هبط لدوري يلو والعديد من لاعبيه يُريدون القفز من السفينة الغارقة

هبط النادي الأهلي لدوري الدرجة الأولى السعودي بعد أدائه ونتائجه الكارثية في دوري المحترفين الموسم الأخير، ويُحاول العديد من لاعبيه القفز من السفينة الغارقة والسعي للرحيل عن الفريق بالانتقال النهائي أو الإعارة حتى لا يلعبون في دوري يلو.

مساعد العمري المدير الفني السابق لقطاع الفئات السنية في الأهلي أكد مؤخرًا أن جُل اللاعبين يريدون الرحيل عن الفريق لعدم وضوح الرؤية، مطالبًا الإدارة بقيادة ماجد النفيعي بالرحيل وترك المهمة لمن يستطيع إنقاذ النادي.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن الأهلي حسم بالفعل قراره بشأن اللاعبين المحليين، إذ قررت الإدارة عدم التفريط بأي لاعب مرتبط بعقد مع الفريق للحاجة إليهم في دوري يلو الموسم المقبل.

وتابعت أن النادي لن يفتح الباب لبيع أي لاعب محلي خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري، حيث سيكون هناك تقريرًا فنيًا مع بداية الموسم القادم سيتحدد على ضوئه أسماء اللاعبين الذين سيتم التخلي عنهم.

وأضافت أن الإدارة في جدة فتحت خطوط اتصال مع اللاعبين الأجانب لمعرفة مدى رغبتهم في البقاء مع الفريق من عدمها، ومن ثم ستحدد بناءً على ذلك موقفهم من البقاء أو الرحيل.

يُشار إلى أن التقارير الصحفية المتابعة للأهلي أكدت خلال اليومين الأخيرين وجود اتصالات مع المدرب التونسي فتحي الجبال لقيادة الفريق خلال موسمه القادم في دوري يلو.

الجبال يمتلك خبرة كبيرة في دوري الدرجة الأولى السعودي، وقد نجح في قيادة الفتح للصعود منه عام 2009 وبعد 4 سنوات حقق معه الإنجاز المذهل بالفوز بدوري المحترفين.