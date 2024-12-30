“يريد تجاوز ميسي ورونالدو”.. جد أردا جولر يؤكد استمراره مع ريال مدريد!

جد أردا جولر يرد على شائعات رحيله من ريال مدريد....

تستمر الشائعات حول مستقبل أردا جولر، لاعب ريال مدريد، في ظل الأنباء التي انتشرت حول رحيله عن صفوف الميرينجي، خلال الفترة القادمة.

وكان جولر، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، مطلع الموسم الماضي ولكنه لم يشارك مع الفريق بصفة منتظمة، مما دفع اللاعب ليفكر في الرحيل والانضمام إلى فريق جديد يضمن له المشاركة بانتظام.

وقال جد جولر، في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ريال مدريد، لن يترك هذا الصبي وحده، أردا سيبقى هناك حتى نهاية عقده، لكن لا نعرف ماذا سيحدث بعد ذلك".

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وأضاف: "لقد أخبرته بالفعل من قبل أنه سيكون رقم 1، فالجميع يعرفه ولكنه يريد المزيد، أخبرني بهذا أرى أنه يريد أن يتفوق على ميسي ورونالدو وغيرهما، وأعتقد أنه سينجح في هذا".

جدير بالذكر أن أردا جولر، يستعد مع ريال مدريد، لمواجهة فالنسيا، مساء الجمعة المقبل، ضمن المواجهات المؤجلة بينهما من الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني.