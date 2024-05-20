بعد تأجيل اجتماع لابورتا.. برشلونة يحدد موعد "حسم مصير تشافي"

هل يستمر للموسم المقبل؟

حدد برشلونة موعد اجتماع حسم مستقبل تشافي هيرنانديز، المدير الفني، بشأن استمراره أو رحيله بنهاية الموسم الجاري.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن جوان لابورتا سيجتمع بتشافي عقب مواجهة رايو فاييكانو أمس الأحد، ضمن الجولة 37 من الدوري الإسباني.

وحسب صحيفة "ريليفو"، فإن لابورتا التقى تشافي مثلما يحدث كل مباراة، لكن الاجتماع "المتوقع" لم يعقد، بسبب معاناة الرئيس من نزلة برد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أن "اجتماع تشافي ولابورتا استمر بالكاد 5 دقائق، وتحدث الثنائي عن الهدف الأدنى الذي تحقق (احتلال المركز الثاني وضمان خوض السوبر الموسم المقبل)، واتفقوا على اللقاء مرة أخرى بعد مباراة إشبيلية في نهاية الأسبوع المقبل".

ولفتت إلى أن "إدارة برشلونة لم تتخذ قرارا بعد، وسيتم مناقشة مستقبل المدرب بمجرد انتهاء المسابقة، عندما يلعب البلوجرانا مباراته المقبلة في ملعب إشبيلية".

يشار إلى أن تشافي كان قد أعلن رحيله بنهاية الموسم الجاري، إلا أنه "شعر بثقة الإدارة" حسب تعبيره، ليقرر البقاء لنهاية عقده في صيف 2025، بينما أفادت تقارير إسبانية مؤخرًا بأن لابورتا يعتزم إنهاء العلاقة بنهاية الموسم الجاري.