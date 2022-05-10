حسم مستقبله .. رومان سايس يُشعل صراع الأندية السعودية لضمه

أشعل المدافع المغربي رومان سايس صراع الأندية السعودية على ضمه بعدما أعلن اقترابه من الرحيل عن ناديه وولفرهامبتون الإنجليزي بنهاية الموسم الجاري، حيث لا تبدو هناك مؤشرات إيجابية لتجديد عقده.

النجم المغربي مرتبط بناديه الإنجليزي الذي انضم له عام 2016 بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد حاولت الأندية السعودية خاصة الهلال والنصر والأهلي الحصول على خدماته خلال فترتي الانتقال الأخيرتين لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح لتمسك ناديه به حتى نهاية عقده.

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الأيام الأخيرة حملت أخبارًا حول نية الأهلي الجادة في ضم سايس الموسم القادم، وقد أفادت عدة تقارير إلى أن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطًا جيدًا، مشيرة إلى أن الأهلي قدم العرض الأعلى للاعب بين عدة عروض وصلته للحصول على خدماته مجانًا عقب نهاية عقده.

صحيفة المدينة السعودية أشارت أول أمس إلى أن سايس طلب من الأهلي الحصول على مقدم تعاقد عند توقيع العقد بجانب راتب سنوي يصل إلى 3.2 مليون دولار أمريكي، ولم تكشف عن موعد الفريق الجداوي من تلك الطلبات.

صاحب الـ32 عامًا تحدث اليوم لقناة سكاي سبورتس حول مستقبله مع الذئاب، ملمحمًا لعدم التوصل لاتفاق حول تجديد العقد ومشيرًا إلى أن رحيله عن الفريق هو الأقرب من استمراره.

إذ قال "الأقرب حاليًا هو رحيلي عن الفريق، أعتقد إن لم يتم تجديد العقد وإنهاء كافة التفاصيل قبل نهاية الموسم فالأمر سيكون مجرد وقت حتى أرحل، وذلك لأنني أريد الأمور أن تكون واضحة في الموسم القادم حيث سيُقام كأس العالم".

أضاف "مع إقامة المونديال، أريد أن أبدأ الموسم في الموعد المناسب، أريد أن أحدد مصيري في أقرب وقت ممكن".

سايس وجه رسالة لجماهير الذئات اتسمت بالعاطفية، حيث أكد أنه سيبقى مشجعًا دائمًا للفريق ولن ينسى أبدًا لحظاته الجميلة معه، مضيفًا "لم أعتقد أبدًا أنني سأبقى هنا لـ6 سنوات، أنا سعيد جدًا لأنني كنت جزءًا من هذا المشروع ومنذ اليوم الأول الذي وقعت به على العقد، قابلت العديد من الأشخاص الرائعين وكما قال العديد فأنا لم أحظ بغرفة ملابس بتلك الكيفية سابقًا".





أتم "ستبقون في قلبي للأبد لأني من خلال النادي حققت حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي، لهذا انضممت للفريق .. لأصعد به للبريميرليج ومن ثم لنبقى به، إن كنت سأرحل فأقول للجميع شكرًا لدعمكم خلال تلك السنوات الستة، ربما لم أكن أفضل لاعب في الفريق خلال تلك الفترة لكن الأكيد أنني قاتلت لأجل الفريق دومًا وبذلت قصارى جهدي لصالحه وسأبقى مشجعًا له للأبد".



الأهلي يبقى الأقرب للتعاقد مع سايس لكن لا يُمكن إخراج الهلال والنصر من قائمة المرشحين، خاصة أن الأول على الأرجح سيفقد مدافعه الكوري الجنوبي جانج هيون سو وسيحتاج لمعوض أجنبي له، فيما الثاني يبحث عن مدافع يدعم دفاعه ويستبدل الأرجنتيني راميرو فونيس موري الذي لم يُقدم الأداء المطلوب هذا الموسم.

