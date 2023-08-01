حسم الأمر .. ديمبيلي ينتقل إلى باريس سان جيرمان وبرشلونة يعوضه ببديل محرز !

من بديل ديمبيلي في برشلونة بعد اقتراب رحيله؟

أكدت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، حسم صفقة انتقال عثمان ديمبيلي، نجم فريق برشلونة إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان هذا الصيف.

ورغم تألق النجم الفرنسي مع برشلونة في الفترة الأخيرة، إلا أن رغبته في الرحيل هذا الصيف كانت نهائية، وكان برشلونة مجبرًا على الموافقة بسبب اتفاقية بين الطرفين.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" سينتقل ديمبيلي، إلى باريس سان جيرمان مقابل 50 مليون يورو، وهو الشرط الجزائي الخاص باللاعب مع برشلونة.

وتابعت الصحيفة، أن عثمان قد أبلغ إدارة برشلونة سابقًا عن استعداده للرحيل قبل 31 يوليو الماضي لأن بحلول الشهر الجاري يتضاعف الشرط الجزائي للنجم الفرنسي إلى 100 مليون يورو، وحتى الآن لم يتم الإعلان رسميًا عن تفاصيل الصفقة.

وينتهي عقد ديمبيلي، مع برشلونة في عام 2024 وعندما وافق على تجديد عقده مع النادي الإسباني وضع شرطًا جزائيًا ببيعه مقابل 50 مليونًا منها 25 لبرشلونة و 25 لديمبيلي ووكلائه.

وكشفت الصحيفة، أن اللاعب جيريمي دوكو، البالغ من العمر 21 عامًا، هو البديل المنتظر لخلافة ديمبيلي في برشلونة، وسجل دوكو، مع فريقه رين سبعة أهداف وصنع أربع تمريرات حاسمة في 35 مباراة بالموسم الماضي.

وكان الصحفي فابريزيو رومانو، قد ذكر أن نادي مانشستر سيتي مهتم بضم اللاعب البلجيكي الشاب، لتعويض رحيل رياض محرز ولكن الصحفي ساشا تافولييري، قال أن اللاعب يقترب من فريق برشلونة.