حُسم الأمر .. موقف جيوفينكو النهائي من الاستمرار مع الهلال

جيوفينكو يحسم أمره بشأن الاستمرار مع الهلال.

حسم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، مهاجم فريق نادي الهلال، موقفه النهائي من الاستمرار مع الفريق العاصمي، بعد تردد أخبار خلال الفترة الماضية حول رغبته في الرحيل والعودة إلى بلاده.

كانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، قد أكدت على أن جيوفينكو يرغب في العودة إلى إيطاليا واللعب لأحد الأندية الإيطالية، بهدف رغبته في العودة مجددًا لارتداء قميص منتخب بلاده.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن جيوفينكو طلب من إدارة الهلال إحضار عائلته إلى العاصمة السعودية الرياض، تمهيدًا لاستقرارهم معه خلال الفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

كما نفت الصحيفة كل ما تردد في الصحف الإيطالية خلال الأيام الماضية، حول رغبة جيوفينكو في الرحيل عن صفوف الزعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليستمر مع الفريق العاصمي.

الهلال يسيطر – الاتحاد الآسيوي يعلن التشكيل الأفضل بدوري الأبطال

وانتظم جيوفينكو في تدريبات الهلال، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الكروي، حيث يستعد للمشاركة مع الفريق في مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.

جيوفينكو انضم لصفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية 2019، قادمًا من فريق تورنتو الكندي، حيث قام بالتوقيع على عقد يمتد إلى 3 مواسم.