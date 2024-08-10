حسمها نهائيًا .. إيدرسون يكشف عن موقفه من الاستمرار مع مانشستر سيتي

تعرف على موقف إيدرسون من العروض التي وصلته

حسم النجم البرازيلي إيدرسون مورايس حارس مرمى مانشستر سيتي موقفه من الاستمرار مع فريقه، بعد العروض السعودية التي تلقاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان إيدرسون قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى نادي النصر، ولكن طلبات مانشستر سيتي المالية تسببت في تعطل الصفقة، ليبدأ الاتحاد في مفاوضته ولكن لم تتم أيضًا المفاوضات بنجاح.

وقال إيدرسون في تصريحات لشبكة "ESPN" عقب التتويج بالدرع الخيرية: "اتخذت القرار؛ سأبقى في مانشستر سيتي هذا الموسم، وتحدثت مع بيب جوارديولا وكان الأمر حاسمًا".

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وأضاف: "أشعر بالسعادة للبقاء مع مانشستر سيتي، وأركز بشكل كامل على التتويج بالمزيد من الألقاب هنا مع الفريق".

واختتم إيدرسون تصريحاته قائلًا: "تحدثت أيضًا مع مجلس الإدارة والمديرين وزملائي في الفريق وسأبقى هنا".