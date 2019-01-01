حسام حسن: ليس هناك تكافؤ فرص وإلغاء الدوري أفضل من نغمة كأس الأمم

المدير الفني لسموحة ينتقد نظام الدوري المصري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعرب حسام حسن؛ المدير الفني لسموحة، عن استيائه من النظام الذي تدار به مسابقة الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا عدم وجود تكافؤ فرص بين جميع الفرق.

الفريق السكندري ضمن أمس الثلاثاء، البقاء رسميًا في الدوري الممتاز، بعدما تغلب على بتروجيت بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ33 وقبل الأخيرة.

وقال حسام، في تصريحاته لقناة "أون سبورت": "أصريت على العمل بعد الرحيل من بيراميدز، رغم اعتراض بعض المقربين مني، لأنني أحب التحدي، وظروف سموحة لا تليق به، ولعشقي للتحديات قبل تولي مسؤوليته".

وأضاف: "كل موسم يُقال هذا الموسم استثنائي بالكرة المصرية، لكن ما يحدث للفرق غير طبيعي وغير فني، هناك عدم تكافؤ فرص والعدالة انتقائية، إذا كنا نريد دوري قوي فيجب أن تتساوى جميع الفرق فمثلًا عندما يلعب سموحة في العباسية فعلى الجميع أن يلعب على هذا الملعب كذلك طالما ليس هناك جماهير، لكن ما يحدث عكس ذلك".

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المدير الفني لسموحة تابع: "ما يحدث منافي تمامًا للقواعد المتفق عليها منذ بداية الموسم، بدأنا الموسم كل الفريق يلعب في ملعب معين وننهي الموسم وكل الفرق تلعب في ملعبين فقط، يُقال أن ذلك بسبب كأس الأمم، لذا فليتم إلغاء البطولة".

واختتم: "أتحدث للمطالبة بالعدالة وتكافؤ الفرص، لا أتسول شيء من أحد، نحن ضمنا البقاء بالدوري الممتاز، كان يجب أن ننهي الموسم كما بدأنا بنفس القواعد، وكل الفرق تلعب في نفس الملاعب، ليس كما يحدث أن تلعب فرق 32 مباراة من الدوري على بتروسبورت، وبالبقية تسافر من الإسكندرية إلى الجونة إلى القاهرة، نرغب في تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص".

يذكر أن سموحة ضمن البقاء بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة، محتلًا المركز العاشر، بينما يعاني بتروجيت من شبح الهبوط باحتلال المركز الـ16 بــ34 نقطة.