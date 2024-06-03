حساب دوري أبطال أوروبا يسخر من برشلونة بعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد!

سخرية الحساب الرسمي لدوري الأبطال من برشلونة...

رحب الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا، على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بصفقة ريال مدريد الجديدة، كيليان مبابي، بطريقة مختلفة فيها سخرية من غريم الملكي، برشلونة.

وكان ريال مدريد، قد أعلن عن انضمام مبابي، في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد إلى خمس سنوات، بعد نهاية مسيرته مع باريس سان جيرمان.

ونشر الحساب الرسمي، لدوري الأبطال على موقع "إكس" مقطع فيديو، لهاتريك سجله مبابي، في شباك برشلونة، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2021.

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وشهدت مباراة برشلونة، وباريس سان جيرمان، في ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم، تسجيل مبابي أربعة أهداف، هاتريك في مباراة الذهاب على ملعب كامب نو، بالإضافة إلى هدف من علامة الجزاء في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء.

جدير بالذكر أن ريال مدريد، سيقدم مبابي للجماهير، في حفل ضخم على ملعب سانتياجو برنابيو، عقب نهاية بطولة يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا منتصف الشهر الحالي.