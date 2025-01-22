"حرّض لاعبنا على الرحيل".. مانشستر سيتي في مرمى نيران بلد الوليد

طلب فسخ عقده..

شن نادي بلد الوليد الإسباني هجومًا كبيرًا على لاعبه السيراليوني جمعة باه، الذي يقترب من الانتقال إلى مانشستر سيتي.

ويسعى فريق المدرب بيب جوارديولا لتعزيز خياراته الدفاعية من خلال التعاقد مع صاحب الـ18 عامًا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن المدافع الشاب يعتزم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده للرحيل إلى مانشستر سيتي (من طرف واحد)، بعد تعقد مفاوضات الناديين بشأن قيمة الانتقال.

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وأوضحت أن قيمة الشرط الجزائي تبلغ 6 ملايين يورو، نظرًا لتسجيل اللاعب في فئة الشباب، وهو مبلغ أقل كثيرًا عما إذا كان مسجلًا في فريق الرديف أو الفريق الأول (12 و30 مليونًا على التوالي)، علمًا بأن بلد الوليد حاول توقيع عقد جديد، لكن وكيل اللاعب رفض الأمر، لذا أصدر النادي بيانًا يعرب فيه عن "خيبة أمله".

وجاء في بيان بلد الوليد: "أبلغنا عبد الله جمعة باه ووكيله مساء أمس بنيتهما فسخ العقد من طرف واحد، وأرسل مانشستر سيتي طلبًا لفتح التفاوض مع اللاعب، وقرر اللاعب عدم حضور التدريب الصباحي اليوم، يُحمّل بلد الوليد اللاعب مسؤولية عدم الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وطلب من إدارته القانونية البدء في إجراءات تأديبية بهذا الشأن".

وختم: "تسببت نية اللاعب، التي يُفترض أن مانشستر سيتي ووكيله يدعمانها ويوجهانها، في خيبة أمل وغضب كبيرين في النادي، نرى أن مانشستر سيتي يقف وراء قرار اللاعب، ويبدو أنه نصح اللاعب باتباع هذا المسار الذي يضع بلد الوليد في وضع دفاعي، بعد رفضه مؤخرًا عروضًا مالية أعلى، خاصة وأن اللاعب في فترة حماية قانونية لمرحلة الشباب، والذي رفض مؤخرًا توقيع عقد لاعب محترف، حيث كان ذلك سيؤدي إلى زيادة تلقائية في قيمة الشرط الجزائي".