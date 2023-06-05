حرموهم من عشقهم وغرموهم ماليًا .. الكشف عن عقوبات العنصرية ضد فينيسيوس

الأمور لم تمر بسلام!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن العقوبات التي طالت جماهير أتلتيكو مدريد التي قامت بتعليق دمية للسخرية من نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

‏جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة ماركا والتي أكدت أن القرار النهائي في مصير تلك الجماهير قد تم حسمه اليوم الاثنين.

‏و أوضحت الصحيفة أننا بعض تلك الجماهير قد تم الحكم عليهم بغرامة مالية قدرها 60,001 يورو هذا بالإضافة إلى حرمان هم من التواجد في المنشآت الرياضية لمدة عامين.

‏في المقابل تم تغريم جماهير أخرى مبالغ المالية أقل على أن يتم حرمان هم من التواجد في المنشآت الرياضية لمدة عام واحد فقط.

‏جدير بالذكر أن حوادث العنصرية والجدل المحب فينيسيوس قد زيادة مؤخرا حتى أنه مباراة فالنسيا الأخيرة في الدوري قد شهدت الكثير من المشاجرات بين اللاعب والجماهير ونجوم الخفافيش من جهة أخرى.