حركة مزيفة لتعظيم ميسي .. لاعب أمريكي يتهم إنتر ميامي بتزوير الحقيقة!

إنتر ميامي يزيف الحقائق من أجل ميسي!

اتهم اللاعب الأمريكي أليكس لالاس، نادي إنتر ميامي بتزييف صورة لليونيل ميسي، وهو يتجول بشكل طبيعي في المدينة.

وكان ميسي قد ظهر وهو متواجد في مركز تجاري بمدينة ميامي، والصورة دي أحدثت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن يصر لاعب إنتر ميامي السابق لالاس، أن النادي وراء التقاط هذه الصور، ويقدمها ضمن حملة الدعاية لوصول النجم الأرجنتيني.

حيث قال لالاس، لبرنامج "Fox Soccer": "أوكد لك أن النادي من فعل ذلك الأمر، هذه أشياء معتادة بإنتر ميامي".

وأضاف: "يمكنك استغلال كل فرصة متاحة، من أجل تعظيم ميسي داخل وخارج الملعب".

الجدير بالذكر أن، يستعد ميسي للظهور لأول مرة مع إنتر ميامي، هذا الشهر في مواجهة مع كروز أزول.