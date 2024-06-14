"حررني من قيود برشلونة" .. عثمان ديمبلي يناقض تصريحاته السابقة برسالة لإنريكي

"الآن يُسمح لي باللعب في أي مكان داخل الملعب"

اعترف الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب باريس سان جيرمان، بأنه حصل على حريته في الملعب بعد رحيله عن برشلونة، وذلك أثناء تواجده في معسكر فرنسا، استعدادًا للمشاركة في "يورو 2024".

وانتقل ديمبلي من برشلونة إلى باريس سان جيرمان خلال صيف 2023، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده، والذي بلغ 50 مليون يورو.

قال عثمان ديمبلي في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لويس إنريكي منحني حرية أكبر مما كنت أتمتع به في برشلونة".

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وأضاف: "إنريكي يسمح لي باللعب في أي مكان داخل الملعب سواء كمهاجم صريح أو رقم 10، لقد حظيت بمزيد من الحرية في النصف الثاني من الموسم".

وأوضح لاعب برشلونة السابق: "طلب مني إنريكي أن أتحرك قليلاً في كل مكان، باستثناء عندما يتعين علي الحفاظ على موقعي في مركز الجناح".

وتابع: "في برشلونة، كنت أقرب إلى خط التماس وليس مصرحًا لي اللعب في مركز 10 أو كمهاجم صريح، وكان الوضع مختلفًا، حيث لم أملك تلك الحرية هناك".

كان ديمبلي قد تحدث من قبل عن تجربته مع برشلونة، قائلًا: "أود أن أقول إنني تعلمت الكثير داخل وخارج الملعب بفضل مدربي، ولكن أيضًا للأصدقاء العظماء الذين كونتهم، لا أعرف الجميع، لكني أعرف الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا هناك. لقد تعلمت الكثير".

يذكر أن عثمان ديمبلي لعب مع باريس سان جيرمان 42 مباراة بجميع المسابقات في الموسم الماضي، نجح خلالها في تسجيل 6 أهداف، وصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه في الفريق.