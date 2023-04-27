حرب مشتعلة .. مسمى خاص من صديقة بيكيه لشاكيرا بعد لقب "الذبابة الميتة"

بيكيه حائر وسط حرب ألقاب شاكيرا وكلارا

تدور حرب خفية من الألقاب بين شاكيرا أم أبناء اللاعب جيرار بيكيه وكلارا شيا حبيبته الجديدة؛ فالمقربون منهما يعرفان الألقاب التي تصف كل منهما الآخرى بها.

وانفصلت المطربة الكولومبية شاكيرا عن بيكيه نهاية السنة الماضية بعد خيانته لها مع حبيبته الجديدة كلارا شيا.

وتحظى أحداث انفصال بيكيه عن شاكيرا على اهتام الصحافة العالمية خاصة الإسبانية فالصحافي الإسباني روبرتو أنتولين قال إن كلارا، 23 سنة، تصف شاكيرا في جلساتها الخاصة مع صديقاتها بالساحرة والعجوز الشمطاء، في حين تصف شاكيرا نظيرتها بالذبابة الميتة.

الصحافي الإسباني كشف عن تلقي حبيبة بيكيه الجديدة لعلاج نفسي نظرًا للضغوطات التي تكبلها بعد ظهور علاقتها بجيرارد إلى العلن، والتي كان من تبعاتها رفض صاحب مطعم استضافتها هي وبيكيه وطردهما من مطعمه لأنه من محبي شاكيرا.