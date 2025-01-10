لاعب آرسنال السابق آخر الضحايا.. حرائق لوس أنجلوس تلتهم منزل النجم المكسيكي

الحرائق تلتهم منزل لاعب آرسنال السابق...

كشفت زوجة كارلوس فيلا، لاعب آرسنال، السابق عن احتراق منزل العائلة في لوس أنجلوس الأمريكية، نتيجة حرائق الغابات المستمرة منذ أيام.

ومنذ صباح يوم السابع من يناير، وبسبب الجفاف الشديد والرياح، اندلعت الحرائق في غابات لوس أنجلوس، وتسببت في قتل ما لا يقل عن 10 أشخاص حتى الآن، ودمرت العديد من المنازل.

وكتبت سايوا كانيبانو، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام": "احترق منزلنا الجميل يوم أمس، مازلنا في حالة صدمة من كل ما يحدث، إنه لأمر محزن أن نرى كل شيء يحترق".

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ومن جانبها نشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تقريرًا عن منزل اللاعب المكسيكي، والذي تبلغ مساحته نحو 475.76 متر مربع، وتقدر قيمته بـ 4 ملايين دولار، وبه خمس غرف نوم، وأكثر من خمسة حمامات، بالإضافة إلى غرفة سينما، وجناح خاص للضيوف.

وكان فيلا، قد انضم إلى فريق لوس أنجلوس، الأمريكي في يناير 2018 وتألق مع الفريق وحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2019، قبل أن ينتهي عقده مع فريقه مطلع العام الحالي.