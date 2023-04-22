بعد حذف العلامة الزرقاء من حسابه على "تويتر" .. سيرخيو راموس يصب غضبه على إيلون ماسك!

مالك تويتر قرر جعل العلامة الزرقاء بمقابل مادي وسقط نجوم الكرة ضحية لقراره

سقط الإسباني سيرخيو راموس؛ مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن ضحايا قرار إيلون ماسك؛ مالك موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وحُذفت علامة التوثيق "العلامة الزرقاء" من حسابه.

المدافع الإسباني يضم حسابه أكثر من 20 مليون متابع، لكن ماسك لم يتوان في حذف العلامة الزرقاء له، كما فعل لغالبية المشاهير على خلفية قراره بتقدير العلامة بثمانية دولار شهريًا، وعلى من يرغب بها الدفع!

وبينما لم يعلق غالبية المشاهير على تصرف مالك "تويتر"، فيما تعامل معه البعض الآخر بسخرية، لم يصمت راموس الغاضب من الشباب الموجه له، فنشر عدة تغريدات حملت سبابًا وإهانة له ولعائلته من قبل الجماهير.

وعلق مدافع الفريق الباريسي موجهًا حديثًا لإيلون: "حذف العلامات الزرقاء، وفرض الرسوم وكسب الأموال هي إحدى الاستراتيجيات، لكن هناك أيضًا استراتيجية أخرى ألا وهي القضاء على الكراهية وتعزيز الاحترام، وتحويل تويتر لمكان أفضل من ذلك".

جدير بالذكر أن الجماهير الفريق الباريسي غاضبة من لاعبيها في ظل وداع دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 بالهزيمة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.