حذر من الأخطاء التحكيمية .. رئيس النصر السابق يُثير الجدل قبل نهائي السوبر ضد الهلال!

تغريدة مثيرة للجدل من رئيس العالمي السابق

أثار مسلي آل معمر رئيس نادي النصر الجدل، قبل نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، وذلك بشأن الأخطاء التحكيمية التي قد تحدث في تلك المواجهة.

ويواجه النصر نظيره الهلال مساء السبت المقبل، في نهائي كأس السوبر المقام حاليًا في أبها، بعدما صعد على حساب التعاون مساء أمس الأربعاء.

ونشر آل معمر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُحذر فيها من الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على نتيجة نهائي السوبر.

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وجاء نص تغريدة آل معمر كالآتي: "ألف مبروك فوز العالمي وتأهله، نتطلع إلى نهائي مميز من الناحية الفنية ودون أخطاء تحكيمية مؤثرة.

وشهدت مباراة النصر ضد التعاون جدلًا تحكيميًا، بعدما حصل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط العالمي على كارت أحمر بالدقيقة 90+3، في حين يرى خبراء التحكيم أنه لا يستحق سوى إنذار فقط.