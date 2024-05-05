"حذرته من غضبي" .. نجم المغرب يكشف عن كواليس مشاجرته مع كاكا

تعرف على ما حدث بين نجم المغرب وكاكا

كشف النجم المغربي عادل تاعرابت لاعب النصر الإماراتي الحالي، عن كواليس المشاجرة التي حدثت بينه وبين النجم البرتغالي ريكاردو كاكا في نادي ميلان الإيطالي.

وكان تاعرابت قد انتقل إلى صفوف نادي ميلان عام 2014 على سبيل الإعارة من كوينز بارك رينجرز، بعد انتهاء إعارته إلى فولهام.

وقال عادل تاعرابت خلال حواره مع صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت": "كنا في التدريبات ونلعب الهجوم ضد الدفاع، وبدلصا من إرسال الكرة إلى كاكا أرسلتها إلى بالوتيلي، فبدأ بالصراخ في وجهي (الجحيم إنني كاكا)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف اللاعب المغربي: "لقد شعرت بالدهشة لكنه لم يتوقف ولذلك في مرحلة معينة وضعت يدي حول رقبته وقلت له أفهم أنك كاكا ولكن إذا صرخت مجددًا سوف أفقد عقلي".

وواصل: "في اليوم التالي جاء واعتذر لي وأخذني من أجل تناول الغداء، وفي ذلك الوقت كانت غرفة تبديل الملابس بها انقسامات، فهناك من رغب في مساعدة سيدورف والبعض كان يُساعده بالفعل، وأنا كنت في المنتصف".