حذار يا جوارديولا.. تألق ألفاريز قد يفسد مانشستر سيتي!

بالتأكيد تألق الأرجنتيني يسعد جوارديولا ولكن!

حملت بطولة كأس العالم أنباء سارة للعديد من الأشخاص، خصوصا الأطراف التي بدت بمظهر جيد وأعلنت تفوقها في البطولة.

من أكثر من صنعوا ذلك جوليان ألفاريز، الذي قدم أداءً اسثنائيًا ونجح في تسجيل ٤ أهداف كاملة، ليكون الزميل الأفضل لليونيل ميسي والساعد الأهم له في تشكيلة الألبيسيلستي.

Getty

لكن خارج حدود كأس العالم والمنتخبات المشاركة فيه، تأتي أنباء تألق ألفاريز لتبهج مدربه في مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، والذي راهن على استقدامه من ريفر بليت ومنحه فرصة في المستوى الأوروبي الأعلى.

يملك مانشستر سيتي خط هجوم فتاكًا بقيادة إرلينج هالاند بالأساس وبمعاونة من ألفاريز، مع خط وسط قادر على إمدادهما بفرص التهديف بقدرات كيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا الاستثنائية.

جوارديولا لديه الآن نسخة لها مواصفات أخرى من هالاند، يختلفان تقريبًا في كل شيء، لكنهما يشتركان في دك شباك الخصوم دون رحمة!.

سيناريو مثالي.. ولكن!

مدرب مثل جوارديولا يستطيع الاعتماد عليهما بالمداورة أو البناء على وجودهما سويًا، لكن هذا سيكون اختبارًا حتميًا ومبكرًا لهالاند في كيفية استيعاب تألق زميله أو بالأحرى بديله في مركز رأس الحربة بالسيتيزنس.

Getty Images

ولكن حذار يا جوارديولا، هذا التألق إن لم يتم استيعابه فقد يخلق توترات داخل الفريق، ينتظر ألفاريز فرصة فلا تأتي، ويتوهج هالاند فيصبح مركزه مهددا بوجود ألفاريز الذي يشكل تهديدا حقيقيا له بالأخص إذا أصر جوارديولا على اللعب برأس حربة صريح واحد.

رحيل مرتقب لألفاريز قد يحمل التطور المرغوب لهالاند ويريحه تماما من منافسة ألفاريز الضارية،الذي سيختار بالتأكيد ناديا يعتمد عليه كرأس حربة أساسي، لكن هل هذا هو ما يريده المدرب الإسباني الذي يفضل دائمًا اشتمال فرقته على الكثير من الحلول؟.

هذه الحالة مثالية لأي مدرب، لكن على جوارديولا الذي أصر طويلا على عدم الاعتماد على مهاجم صندوق وظيفته الأساسية إحراز الأهداف، أن يحاول الآن احتواء مهاجمين اثنين بهذه المواصفات في نفس المرحلة.