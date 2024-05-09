وداعًا حديقة الأمراء .. باريس سان جيرمان يختار الخروج المشرف لكيليان مبابي

مناسبة خاصة في ليلة الاحتفال أمام تولوز

وصل قطار النجم الفرنسي كيليان مبابي، إلى محطته الأخيرة مع فريقه باريس سان جيرمان، حيث بات على بعد أيام من توديع النادي العاصمي.

ومع انتهاء عقده في يونيو المقبل، سيغادر مبابي (25 عامًا) نادي مسقط رأسه في فترة الانتقالات الصيفية في صفقة انتقال مجانية بعد أن أمضى 7 سنوات في نادي العاصمة الفرنسية.

وبحسب صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، تستغل إدارة النادي الباريسي مباراة تولوز المقررة الأحد المقبل، من أجل إقامة حفل وداع لكيليان مبابي في حديقة الأمراء، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري الفرنسي.

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وعلى الرغم من أنه لم يتم إصدار أي إعلان رسمي حتى الآن، إلا أن انتقال مبابي إلى ريال مدريد بات محسومًا، بعدما استقر النجم الفرنسي على تحقيق حلم طفولته وارتداء قميص الميرنجي.

وساهم مبابي في فوز باريس سان جيرمان هذا الموسم بلقب الدوري الفرنسي، بينما يخوض الفريق مواجهة مصيرية مع أولمبيك ليون يوم 25 مايو الجاري في نهائي كأس فرنسا.

وفشل باريس سان جيرمان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما خسر في الدور نصف النهائي على يد بوروسيا دورتموند ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة (1-0)، ليفرط في فرصة تاريخية بالتواجد في ويمبلي ومواجهة العملاق ريال مدريد على اللقب القاري.